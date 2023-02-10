İzmir’den 148 yardım TIR’ı daha

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'den deprem bölgesinde gönderilen yardımlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Köşger açıklamasında şunları söyledi: "İzmirli hemşehrilerimiz, deprem bölgesine yardımda yarışıyor. Bugün itibarıyla; 30 ilçemizden toplam; 1 milyon 223 bin 374 parça malzeme depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 148 TIR ile bölgeye gönderildi."

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada ise yer darlığı sebebi ile yardımların Fuar İzmir'de toplanacağı duyuruldu. Açıklamada "Değerli hemşehrilerimiz, deprem bölgesine yardımlarınız için minnettarız. Gürçeşme'deki alan yetersiz kaldığından 9 Şubat'tan itibaren yapacağınız yardımları, Gaziemir'de bulunan İzmir Fuar A Holü'ne ulaştırabilirsiniz" denildi