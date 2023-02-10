Saya Grup’tan 20 milyon lira

FOLKART'IN da bünyesinde yer aldığı Saya Grup, depremzedelere 20 milyon liralık yardımda bulunuyor. Gruptan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi nedeniyle, hepimiz çok derin bir üzüntü duyuyoruz. Gün dayanışma günü. Saya Grup ve grup şirketlerimiz; Folkart, Humanis, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji, Livamine deprem illerinin ve depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 20 milyon TL'lik fon ayırmıştır. Ayrıca Folkart, yine Folkart çalışanlarımızdan ve paydaşlarımızdan oluşan 50 kişilik eğitimli, sertifikalı, uzman bir ekip, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirilmiştir. Her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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