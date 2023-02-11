Hatay’daki yıkımın ana nedeni zeminin zayıflığı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin en çok vurduğu illerden Hatay'da yıkımın büyük olmasının ana nedenlerini anlattı. Sözbilir, "Yıkımların önemli bir bölümünün gerçekleştiği Karasu ve Amik ovalarını oluşturan zeminin zayıf olması ve yeraltı su seviyesinin yüksek olması, sıvılaşma dediğimiz olaya neden olduğundan zemin taşıma gücünü yitirmiş. Binaların yerin içine göçmesine neden olmuş" ifadelerini kullandı.

DİĞER