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Haberler İzmir İzmir'de bir tırda 677 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de bir tırda 677 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Balçova ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bir tırda 677 tarihi eser ele geçirildi. İngiltere'ye kaçırılmaya çalışıldığı öne sürülen tarihi eserlerle ilgili tır şoförü gözaltına alındı

AA

11.02.2023, 16:15

İzmir’de bir tırda 677 tarihi eser ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Balçova'da bir tıra operasyon düzenledi.

Aramalarda, tırın çeşitli bölmelerine saklanmış, çoğunluğu altın, gümüş ve bronz sikke olmak üzere 677 tarihi eser bulundu.

Farklı dönemlere ait olduğu belirlenen eserlerin kara yoluyla İngiltere'ye götürülmeye çalışıldığı ve bu ülkede müzayedelere sunulmasının planlandığı belirtildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü D.A.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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