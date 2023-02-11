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İzmirli çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla futbol oynadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden İzmir çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla oyun oynayarak moral verdi. Kameraya yansıyan o anlar, büyük yıkımın olduğu bölgede kısa süreliğine de olsa yüzleri gülümsetti.

İHA

11.02.2023, 15:55

İzmirli çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla futbol oynadı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Depremin ardından bütün vatandaşlar seferber olurken, İzmir'den Kahramanmaraş'a gelen çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla futbol oynadı.

Batıpark Spor Salonuna kurulan çadırlarda aileleri ile kalan çocuklara moral vermek için bölgeye giden polis ekipleri, çocukların yaşadığı deprem travmasını biraz olsun gidermek için çaba gösterdi.

Vatandaş kamerasına yansıyan o anlar, büyük yıkımın olduğu bölgede kısa süre de olsa yüzleri gülümsetti.

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