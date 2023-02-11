Soyer’in ‘paralel’ sevdası depremde yine hortladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devlete paralel etkinlik ve organizasyonlar üretme alışkanlığından vazgeçmiyor. Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta koordinasyon merkezi kuracaklarını açıklayan Soyer, "Bu koordinasyon merkezlerimiz farklı görevler yapacak. Bir büyükşehir belediyesi paralelini kuruyoruz deprem bölgesinde. 81 il içinde en doğru çalışmayı yapacak kent İzmir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, deprem bölgesinde devletin olmadığını iddia eden Soyer'e tepki yağdı.

CUMHUR İTTİFAKI TEPKİLİ

Soyer'in deprem bölgesi ile ilgili "Devlet yoktu, kimse yoktu" açıklamasına da tepki yağdı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'e her yağmur yağdığında yaşanan sel ve su baskınlarıyla baş edemeyen, iklim değişikliği söylemlerine sığınan CHP'li yerel idarenin yaşadığımız deprem faciasının boyutlarını algılamakta zorlanmasını anlamak mümkün değil. Bu zorlu şartlarda aslolan, birlik ve beraberlik! Ne acı ki; yine yapılanları inkâr edip devlete haksızlıkla yol almaya çalışmaktalar" diye konuştu. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Her kamu kurumu gibi İzmir belediyeleri de yaraları sarmaya koşmalıdır. Ama senin sözlerine bakılırsa derdin paralel yapı kurmak!! Ayrı para ve bayraktan paralel yapıya mı geçtin? Bu yol, yol değil uyarıyorum. Bari böyle günlerde fitne değil de ağırbaşlı bir hizmet üretin. Gün parti çekişmesi günü değildir. Milli birlik ve dayanışma seferberliğine gücümüzle, gönlümüzle katılma günüdür. Matem bütün Türk milletinindir. Çözüm de milletin azim ve kararlılığındadır" dedi.

"DEVLETİNE DÜŞMAN"

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz de tepki gösterenler arasında yer aldı. Cengiz, "Türkiye seferber olmuş. Can derdindeyiz. Mehmetçik, AFAD, Kızılay, Belediyeler, vatandaşlar... Devletiyle, milletiyle Türkiye Cumhuriyeti deprem felaketini aşmak, bir canı dahi olsa kurtarmak, yaraları sarmak için çırpınıyor. İzmir BB Başkanı paralel yapı kuracağız diyor. Tunç Soyer sahada görememiş. 'Devlet yok' diyor. Hani bu sözlerin de zamanı değil ama 'Hükümet süreci iyi yönetemiyor', 'Eksiklikler var' dese bir nebze. 'Hükümet yok' bile demiyor. 'Devlet yok' diyor. Cumhuriyet devletine düşmanlık yapan Sözde Cumhuriyetçi!" dedi.