‘Kışkırtıcı açıklamalara itibar etmeyin’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren başlattıkları çalışmalarla ilgili güncel bilgileri paylaştı. İzmirlilerin her zamanki gibi hassasiyet sahibi olduğunu ve yine tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Sürekli, "AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak ilk andan itibaren deprem bölgesi için yollardayız. Şu ana kadar belediyelerimizin yoğun çabası ile 65 TIR'ımız depremin büyük yıkıma yol açtığı 10 ile ulaştı. İl ve ilçe teşkilatlarımız da 21 araçlık malzemeyi bölgeye ulaştırdı. Türkiye gibi İzmir de tüm bilinç ve hissiyatıyla ayakta. İçinden geçtiğimiz sürecin ne kadar zorlu olduğunu kavrayarak yalan ve kışkırtıcı açıklamalara itibar edilmemesi çok önemli" diye konuştu.



'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'

10 ilde binlerce farklı noktaya aynı anda müdahale edilmek zorunda olunduğunu belirten Başkan Sürekli, "Türkiye'nin kalbi 10 ille birlikte atıyor. Hükümetimiz, devletimiz eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği sergiliyor. Millet olarak da duyarlılığımız ve yardımlaşmamız hat safhada. Tarifi mümkün olmayan bu büyük depremde, doğru muhakeme ile manipülasyonlara karşı dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.



'İHTİYAÇLAR GÖNDERİLİYOR'

AK Parti İzmir İl ve İlçe Teşkilatlarının AFAD'la koordineli yardım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Kerem Ali Sürekli, "Menemen, Kınık, Kiraz, Bayındır ve Bergama Belediyelerimiz şu ana kadar toplam 65 TIR'ı bölgeye ulaştırdı. Ağırlıklı olarak acil ve öncelikli ihtiyaçları taşıyan araçlarımız, belirlenen noktalara teslim ediliyor. İl Başkanlığımızda yürütülen kampanyaya yoğun katılım devam ediyor. Şimdiye kadar 12 TIR gönderdik" dedi.

DİĞER