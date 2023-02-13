Cumhur İttifakı’ndan destek ziyareti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Tepecik ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti, İzmir Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Safa Narlı ve dernek yönetimine taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"YARALARI SARMA GÜNÜ"

HASTANEDEKİ ziyaretlerine ilişkin duygularını paylaşan Sürekli, "Ailelerin sonuna kadar yanında olacağız. Böyle büyük bir afetle mücadelede, herkesi yardımlaşmaya davet ediyorum. Yaşanan bu büyük doğal afet üzerinden siyaset yapmayı kimse düşünmesin bile. Gün, yaraları sarma günüdür. Acıların üstünden bir ve birlikte olarak hep birlikte geleceğiz" diye konuştu. Veysel Şahin ise, 100 yılın afeti ve yüzyılın acısı ile karşı karşıya kalındığını söyleyerek, "Gerçekten acımız büyüktür. Bütün Türkiye tek yürek olduk. Devletimiz bütün kurumları ile orada, milletimiz bütün desteği ile orada" ifadelerini kullandı.