DEPREM bölgesine giden İzmir Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, "Devletimiz tüm unsurlarıyla sahada. Gelen ciddi destekler var. Yaraları bir olup beraber olup saracağız. Burada Menemen Arama Kurtarma Ekibimiz var gücüyle çalışıyor ve biz de onların yanında olalım diye bölgeye geldik. Şimdi Elbistan'a geçiyoruz. Yanımızda hem ekiplerimiz hem de insani yardımlarımız ile birlikte bölgeye intikal edeceğiz" dedi. Vatandaşları Menemen'de ağırlamaya başladıklarının alını çizen Pehlivan, "Misafirhanelerimiz hizmet vermeye başladı. 100 haneli konteyner kent oluşturmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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