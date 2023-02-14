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Haberler İzmir Mavi Bereliler deprem bölgesinde! İhtiyaç nerdeyse oraya koşuyorlar!

Mavi Bereliler deprem bölgesinde! İhtiyaç nerdeyse oraya koşuyorlar!

Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı ekipleri, deprem bölgesine ilk koşanlardan oldu. Nerde ihtiyaç varsa oraya yönelen ekibin kadın komandoları çadır kentlerde depremzedelerle ilgileniyor, çocuklarla oyun oynuyorlar.

14.02.2023, 12:10

Türkiye 6 Şubat sabahı saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 şiddetindeki depremle sallandı. Kahramanmaraş ile birlikte 10 ili etkileyen depremler büyük bir yıkıma yol açtı. Depremin ardından devlet tüm birimleriyle harekete geçti.

Mavi Bereliler deprem bölgesinde! İhtiyaç nerdeyse oraya koşuyorlar!

İzmir'den yola çıkan Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı ekipleri, Maraş'a gelen ilk askeri birlik oldu. Suriye'ye yönelik operasyonlarda aktif rol oynayan terörle mücadele birliği olan komandolar, önceliği arama ve kurtarma faaliyetlerine verdi.

Mavi Bereliler deprem bölgesinde! İhtiyaç nerdeyse oraya koşuyorlar!

Ekipler eş zamanlı olarak da evlerini boşaltmak zorunda kalan depremzedelerin konaklayacağı çadır kentlerin kurumunda aktif rol oynadı. Mavi bereliler kentin 5 farklı noktasında binlerce çadır kurdu. Soğuk iklim çadırları, sahra çadırları ve AFAD çadırlarını da ailelerin isteği üzerine uygun görülen noktalara da çadırlarını kurdu.

Mavi Bereliler deprem bölgesinde! İhtiyaç nerdeyse oraya koşuyorlar!

ONLARLA AĞLAYIP ONLARLA GÜLÜYORLAR

Kurulan çadırlardan biri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü kampüsü içerisinde diğeri ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin kampüsü içerisinde yer alıyor. DSİ'de kurulan çadırlarda yaklaşık bin kişi kalırken, komandolar daha önce laboratuvar olarak kullanılan binayı da revire çevirerek günde yaklaşık 200 kişiye sağlık hizmeti veriyor. Depremzedelerle de yakından ilgilenen ekip içerisinde yer alan kadın komandolar da onlarla oturup dertleşiyor, ağlıyor, çocuklarla oyun oynuyorlar. Üniversite içerisinde bulunan birçok binada depremzedelerin hizmetine sunulmuş durumda.

Mavi Bereliler deprem bölgesinde! İhtiyaç nerdeyse oraya koşuyorlar!

KÜÇÜK DEPREMZEDEDEN ASKER SELAMI

Mavi bereliler depremzede miniklerle de kendi çocukları gibi yakından ilgileniyor. Onlara çeşitli hediyeler veren onlarla oyunlar oynayan komandolar bir yandan da güvenliklerini sağlıyor. Kadın astsubayın kucağına aldığı bir minik ise 'asker selamı' vererek vefasını göstermesi ise herkesi gülümsetti.

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