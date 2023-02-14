O fay derin uykudan uyanmak üzere!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Büyük yıkıma yol açan depremler sonrası bölgelerde, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 30 Ekim 2020'de 119 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir için ise zaman daralıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de olası deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

17 FARKLI YERDEN GEÇİYOR

Sözbilir İzmir'deki fay hatlarına dikkat çekerek, "Tüm fay hatlarının kendine göre bir tehlikesi var. Fay sismik tehlikenin kaynağıdır. Fayla ilişkili çalışmada fayı tanımlamışsak, geçtiği yerleri biliyorsak, fayın deprem üretip sarsıntı yarattığında sarsıntının derecesini binaları yapmadan önce anlayabilmişsek binaları inşa ettiğimizde de bir problem yaşamayız. Faylar, İzmir'de 17 farklı yerden geçiyor. Hepsinin üzerinde ilçeler var. Kemalpaşa ilçesinin altında Kemalpaşa fayı geçer. İzmir'in ana yerleşiminin Güzelbahçe'den; Balçova, Narlıdere, Konak, Bornova, Pınarbaşı boyunca İzmir fayı geçiyor. Çoğunu kontrol eden bir fay" dedi.

5 FAYDA ÇALIŞMA YAPILDI

Tuzla fayının kırılma zamanının yaklaştığına dikkat çeken Sözbilir, "Karşıyaka, Bostanlı, Alsancak... Bu fay deprem üretirse iç körfezin tümü ciddi zarar görür. En fazla riski yüksek olan fay İzmir fayı. Hangi fay kırılacak yakın zamanda? Bununla ilgili yapılmış tek çalışma, bizim iki yıl boyunca bitirdiğimiz çalışma. 5 fay üzerinde çalışabildik. İzmir, Gülbahçe, Seferihisar, Yağcılar ve Tuzla fayı üzerinde... Yaptığımız çalışmalarda Tuzla fayının iki parçasının iki bin yıla yakın deprem üretmediği ortaya çıktı. Deprem tekrarlama aralığını ölçtüğümüzde iki bin yıllık süreç olduğunu gördük. Bu fayın kırılma zamanının yaklaştığı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

'7 YILDIR UYARIYORUM'

DEPREMLERLE ilgili alınacak önlemlerin başında bir master planı yapılması gerektiğini vurgulayan Sözbilir, "En riskli fay, İzmir fayı... En tehlikeli fay Tuzla fayı. Tuzla fayı kırılınca çok ciddi can ve mal kayıpları meydana gelir. 7 yıldır uyarıyorum. Mevcut yapı stoğunu inceleyip hangi yapı stoğu depremde zarar görecek bunları belirleyip deprem senaryosu çerçevesinde bunları değerlendirip ortaya koyalım. Bunun adı da deprem master planı" dedi.

İZMİR'İN EN GÜVENLİ YERLERİ

SÖZBİLİR ayrıca İzmir'de denizden yüksek olan her alanın konut açısından güvenilir olacağına dikkat çekerek "Hatay, Atatürk Mahallesi, Evka 3 gibi yerler İzmir'de güvenli yerler... Deniz seviyesine yakın yerlerin dışına 50-100 metre dışına çıkarsanız kaya başlar. Burada sadece binayı doğru yapmak önem kazanır. İnşaat kurallarına göre yapmak yeterli olacaktır. Denizden yüksek her yer zemin güvenlidir. Kayalarda sismik dalgalar hızlı geçer ancak alüvyonda sismik dalga oyalanır orada gitmez. Depremin süresi uzar. Sarsıntı artar. Bayraklı'da sismik dalga bitmedi ve yıkıntı oldu" diyerek sözlerini sonlandırdı.