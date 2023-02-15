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Haberler İzmir İzmir'den 18 vagonlu tren yola çıktı! Yardım seferberliği sürüyor

İzmir'den 18 vagonlu tren yola çıktı! Yardım seferberliği sürüyor

6 Şubat tarihli meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir'de toplanan yardım malzemelerini taşıyan 18 vagonlu tren, dün akşam saatlerinde bölgeye hareket etti.

AA

15.02.2023, 08:58

İzmir’den 18 vagonlu tren yola çıktı! Yardım seferberliği sürüyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesi için Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, kamu kurumları, hayırseverler ile sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan insani yardımların 18 vagonlu trenle Gaziantep'e gönderildiğini bildirdi.

Köşger, trenle bölgeye yaklaşık 80 ton gıda malzemesi, 60 ton su, süt, meyve suyu, 8 ton battaniye, kefen, 50 ton bebek ve hijyen malzemesi, 5 ton giyim malzemesi, 12 ton soba, ısıtıcı, soba borusu, 20 ton odun, 14 ton kömür, odun ve seyyar tuvalet gönderildiğini kaydetti.

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