İzmir’den yardım yağmuru

Hilton depremzedelere açılıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir'den toplanan yardım malzemeleri 10 ile gönderilmeye devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik koordinasyonunda depremin ilk gününden bu yana 30 ilçeden toplanan 4 milyon 838 bin 895 parça yardım malzemesinin 264 TIR ve 337 kamyon-kamyonetle depremin yaşandığı illere gönderildiğini söyledi.

'ELİMİZDEN NE GELİRSE'

İzmirlilerin depremden etkilenen vatandaşlar için tek yürek olduğunu belirten Vali Köşger, "Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremler için İzmir Valiliği'nin başlattığı yardım kampanyasına destek olan vatandaşlara, tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkür ederiz. İzmir'den havadan, karadan bölgeye yardım yağdı. Elimizden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

FATİH ŞENDİL