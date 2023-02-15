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Haberler İzmir ‘Yüksek katlı olması yıkımın tek nedeni değil’

‘Yüksek katlı olması yıkımın tek nedeni değil’

15.2.2023

‘Yüksek katlı olması yıkımın tek nedeni değil’

İZMİR Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu bina yıkımlarında zemine göre inşaat yapılmaması, salınım etkisi ve bina katının başlıca sebep olmadığını belirtti.

UYGULAMA HATALARI
PROF. Dr. Kozanoğlu, enkaza dönen binlerce binanın proje, malzeme ve uygulama hataları nedeniyle yıkıldığını, yıkımlarda binaların yüksek katlı veya az katlı olmasının başlıca bir sebep olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kozanoğlu, yüksek katlı binaların tek başına tehlike oluşturduğu algısının yanlış olduğunu ifade etti. Binaların altındaki iş yeri ve otoparklarda duvar eksilmesinin de depremde yumuşak kat oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kozanoğlu, üst katların sağlam olmasının binanın yıkılmasına engel olamayabileceğine vurgu yaptı.

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