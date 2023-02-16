Enkazdan çıkarılan 521 hayvan Kemalpaşa’da

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan farklı türlerde 521 hayvanı kurtardı. Tedavi ve bakımı yapılan, aralarında yaralıların da bulunduğu yaklaşık 400 hayvan, İzmir'deki çiftliğe getirildi. KURTARILMIŞ Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın kurucusu Sibel Çakır, yıkıcı depremin ardından bölgeye gittiklerini, Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Çok sayıda hayvanı enkazdan canlı çıkardıklarını anlatan Çakır, "Toplam 35 kişilik bir ekiple bölgeye ulaştık. Ekibi ikiye bölüp, çalışmalara başladık. Canlı ya da ex olarak çıkardıklarımız oldu. Barınaktan 3 araba dolusu kedi, köpek çıkardık. Enkaz altından çıkardıklarımız var. Duvar yıkılıp, altında kalan 100'den fazla tavuğumuz var. Keçi, koyun, eşek ve inekler var. Toplam sayı 521'e ulaşmış durumda. Bunlardan yaklaşık 400'ü, İzmir'deki çiftliğe ulaştı. Geri kalanları emniyetli yerlere aldık. Veteriner hekimlerimiz korunaklı alanda bakımlarını yapıyor. Yola çıkabilecek duruma geldiklerinde çiftliğe nakledilecekler" dedi.