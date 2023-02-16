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Haberler İzmir İzmir'de lastik bayisinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de lastik bayisinde çıkan yangın söndürüldü

16.2.2023

İzmir’de lastik bayisinde çıkan yangın söndürüldü
İZMİR'İN Bornova ilçesinde bulunan bir lastik bayisinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ve TOMA ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yakınlarda bulunan benzin istasyonuna sıçramaması için uzun uğraşlar verilen maddi hasarlı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın, akşam saatlerinden Pınarbaşı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda çıktı. Alevler gökyüzünü aydınlatırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans, 110 AKS ve TOMA sevk edildi. Polis ekipleri caddedeki trafik akışını durdururken, geçtiğimiz hafta 3 tır lastik getirildiği öğrenilen bayide çıkan yangın, yakınlardaki benzin istasyonuna sıçramadan itfaiye ve TOMA ile yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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