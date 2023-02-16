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Haberler İzmir Izmirliler bölge için yine vagonları doldurdu

Izmirliler bölge için yine vagonları doldurdu

16.2.2023

Izmirliler bölge için yine vagonları doldurdu
KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından çok sayıda yardım malzemesi, araç, gereç ve personeli bölgeye sevk eden İzmir Valiliği, yardımları depremzedelere ulaştırmaya devam ediyor. Önceki akşam Biçerova Tren Garı'ndan 18 vagon dolusu, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve hayırsever İzmirliler tarafından toplanan yeni yardımlar Gaziantep'e uğurlandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı uğurlama ile 18 vagondan oluşan tren katarıyla 80 ton gıda malzemesi, 60 ton su, süt ve meyve suyu, 8 ton battaniye ve kefen, 50 ton bebek ve hijyen malzemesi, 5 ton giyim malzemesi, 12 ton soba- ısıtıcı, soba borusu, 20 ton odun, 14 ton kömür-odun, yaklaşık 500 kg, 2 seyyar tuvalet depremzedelere gönderildi. Vali Köşger, İzmir depreminde yaşanan dayanışmanın katbekat fazlasının bu büyük felakette ortaya konduğunu söyledi.
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