İzmirliler evlerini kontrol ettirsin

İZMİR'DE depreme yönelik yaptığı çalışmalarla bilinen DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Ana Bilim Dalı eski Başkanı ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi eski Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, Kahramanmaraş'taki büyük depremler sonrası vatandaşları uyardı. İzmir'in kent merkezinden fay hattının geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Akçığ, "Hedef fayların evleri yıkmaması. Ağır, orta, az hasarlı olsun ama can kaybı olmasın. Öncelik budur. Can kaybının önüne geçmek. Evlerin sağlam yapılması gerekiyor. İzmirliler evlerini kontrol ettirsinler. Japonya'da depremler denizde oluyor. Yani 200-300 kilometre uzaklıkta. O yüzden de etkileri farklı oluyor. Biz fayların üzerinde oturuyoruz. Risk burada" dedi.

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