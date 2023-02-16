Tire’den deprem bölgesine 1 haftada 36 TIR yardım gönderildi

TİRE'DE, yaşanan felaketinin ardından deprem bölgesine 1 haftada 36 TIR dolusu yardım gönderildi. Depremin beşinci saatinde hızla organize olan Tireliler belediye anons sistemi üzerinden yapılan çağrılara duyarsız kalmadı. Toplama merkezlerine getirilen başta gıda, giyim, ısınma, barınma ve hijyen malzemeleri koliler halinde istiflenerek gönüllülerle birlikte TIR'lara yüklendi. Toplam 5 TIR ise deprem bölgesindeki büyük ve küçükbaş hayvanlar için karma yem götürdü. Kaymakam Fatih Çobanoğlu, yardımların Cumartesi gününden itibaren İstasyon Hangar salonunda tek merkezde toplanacağını ve İzmir Valiliği'ne gönderileceğini belirtti. 13 Şubat itibarı ile ilçeye 364 depremzedenin ulaştığını bu sayının 71 aileye tekabül ettiğini belirten Çobanoğlu "Bu zor süreçte birbirine kenetlenen tüm kurumlara ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

NADİR UYSAL