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Haberler İzmir Isınmak için tencerede kömür yaktılar! 10 kişi sızan gazdan zehirlendi!

Isınmak için tencerede kömür yaktılar! 10 kişi sızan gazdan zehirlendi!

İzmir'in Konak ilçesinde kaldıkları evde ısınmak için tencerede kömür yakan yabancı uyruklu 10 kişi, maruz kaldıkları karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 10 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

17.02.2023, 09:15

İzmir'in Konak ilçesinde, oturdukları evi ısıtmak için tencerede kömür yakan yabancı uyruklu 3'ü kadın 10 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Isınmak için tencerede kömür yaktılar! 10 kişi sızan gazdan zehirlendi!

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kadifekale'de, 1012 sokakta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Felyansa Consi (30), Sophid Johnson (23), Imas Tami (30), Volo Sivit (25), Edmard Kupa (25) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 5 kişi, oturdukları evde ısınmak için tencerede kömür yaktı.

Isınmak için tencerede kömür yaktılar! 10 kişi sızan gazdan zehirlendi!

Bir süre sonra evde bulunan 10 kişi, tencereden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde bulunanlardan biri dışarıya çıkarak yardım istedi. Bunun üzerine yardıma koşan mahalle sakinleri, evde hareketsiz halde yatan 9 kişiyi dışarı çıkardı.

Isınmak için tencerede kömür yaktılar! 10 kişi sızan gazdan zehirlendi!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tencerelerde yanan kömürleri söndürürken, sağlık ekipleri ise zehirlenen 10 kişiye müdahalede bulundu.

Isınmak için tencerede kömür yaktılar! 10 kişi sızan gazdan zehirlendi!

Sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 4 kişiyi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3 kişiyi ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Isınmak için tencerede kömür yaktılar! 10 kişi sızan gazdan zehirlendi!

Hastanelerde tedaviye alınan 10 kişinin tedavisi devam ederken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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