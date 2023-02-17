Isınmak için tencerede kömür yaktılar! 10 kişi sızan gazdan zehirlendi!

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kadifekale'de, 1012 sokakta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Felyansa Consi (30), Sophid Johnson (23), Imas Tami (30), Volo Sivit (25), Edmard Kupa (25) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 5 kişi, oturdukları evde ısınmak için tencerede kömür yaktı.