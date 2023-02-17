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Haberler İzmir O kadar heyecanlıydı ki ‘gitme’ bile diyemediler

O kadar heyecanlıydı ki ‘gitme’ bile diyemediler

17.2.2023

O kadar heyecanlıydı ki ‘gitme’ bile diyemediler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım götürdüğü bölgeden dönerken Uşak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyesi İzmirli Dilay Ceviz (33) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Dilay Ceviz, Bornova ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verilirken, ailesi ve yakınları Dilay'ın bölgeye gideceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

YARDIMLARI ALACAKTI
Dilay'ın gözyaşlarına boğulan yakınları Dilay Ceviz'in heyecanını görünce ona 'gitme' diyemediklerini söyledi. İzmir'de toplanan yardımları almak için Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ile birlikte İzmir'e dönerken hayatını kaybeden Dilay Ceviz'in, gitmeden önce dernek üyesi bazı arkadaşları ve yakınlarından helallik istediği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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