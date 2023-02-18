İzmir’de depremzedeler için 5 ihtiyaç market açıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra İzmir'e gelen mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması için MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından kent genelinde 5 ilçede "Depremzede İhtiyaç Market" açıldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde "Depremzede İhtiyaç Market" açtıklarını belirterek, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını bu marketlerden ücretsiz şekilde karşılayabileceğini aktardı.

Şahin, şöyle konuştu: "Depremzedelerimizin gıdadan giyime, odundan kömüre tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlık yaptık. Hiç kimseyi boş çevirmeden, elimizden geldiğince giydirip donatıp gönderiyoruz. İhtiyaç olduğu sürece bu marketler açık kalacak. Devletimiz depremzede vatandaşlarımızın evlerini yapana kadar yardımlarımız sürecek."