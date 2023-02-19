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İzmir'de korkunç son! Çıkan yangında can verdi

İzmir'in Urla ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki yaşlı adam, hayatını kaybetti. Binada yangının neden çıktığı araştırılırken, olayla ilgili Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

AA

19.02.2023, 17:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023, 17:52

İzmir’de korkunç son! Çıkan yangında can verdi

İzmir'in Urla ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Torasan Mahallesi'nde oturan Hasan ve Nuriye Çevik çiftinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Nuriye Çevik, mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkarıldı.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde 89 yaşındaki Hasan Çevik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı evde hasar da oluşan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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