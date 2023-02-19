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Haberler İzmir Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi

Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi

19.2.2023

Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi

İZMİR'İN Tire ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangın 4 kişilik ailenin evini küle çevirdi. Talihsiz olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde, B.A.'ya ait ikinci kattaki dairede meydana geldi. B.A., eşi ve iki çocuğunun yaşadığı dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çıkan yoğun duman nedeniyle apartmandaki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlar hızla tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle binayı saran alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. 4 kişinin yaşadığı daire ise kullanılamaz hale geldi. Büyük bir şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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