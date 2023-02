Çeşme’ye gelen aileler o korkunç anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan 18 aile, AFAD koordinasyonuyla Çeşme'deki apart otellere yerleştirildi. Evlerinde tüm ihtiyaçları karşılanan aileler, depremin yarattığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinden 2 çocuğu ve eşiyle birlikte gelen Bilal Şehmuz Harputluoğlu, ilk anda hemen çıktıklarını söyledi. İnsanların yakınlarını kurtarmak için seferber olduğunu aktaran Harputluoğlu, "Gittiğim her yerde enkaz altında insanların bağırdığını duydum. Yağmur çok hızlıydı. Telefonun feneriyle enkaz altında olanları bulduk. Bir itfaiye aracından aldığım kazmayla bir kişiyi zoraki çıkarttım" dedi. Harputluoğlu, abisi ve yeğenini kaybettiğini de söyledi. Annesi ve 3 çocuğuyla apart dairelere yerleşen sağlık memuru Burak İçkan da şöyle konuştu: "O evden nasıl çıktık bilmiyorum. Yağmur çok şiddetli yağıyordu. Ben bir sağlık çalışanı olarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyordum o saatte ama her yer enkazdı. Ben de mahsur kaldım ama kendi çabamla ve oradaki insanlar sayesinde kurtuldum.

DİĞER