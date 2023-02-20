Kemeraltı Çarşısı’nda anlamlı mezat

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Antika Çarşısı'nda depremzedeler için mezat yapıldı. Mezatta, antikaseverlerin, koleksiyonerlerin ve Kemeraltı Antika Çarşısı esnafının bağışlarından oluşan eserler, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere satışa sunuldu. Antikacı Erkan Sert'in sunduğu mezatta oyuncaktan cam ve seramik parçalara, bakkaliye eşyalarından pul koleksiyonuna, tarihi işlemeli tabaklardan Meksika yapımı pipoya kadar onlarca ürün antika meraklılarıyla buluştu. Özel imalat puf koltuklar, antikaseverlerin en çok teklif verdiği ürün olarak öne çıktı.





İLK BASIM KİTAPLAR

Kahramanmaraş'takİ eski Sümerbank fabrikasında üretilen çarşaf da büyük ilgi çeken parçalar arasında yer aldı. Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar'ın sunduğu kitap mezadında ise aralarında Oğuz Atay, Edip Cansever gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin ilk baskı ve imzalı kitapları da okurlarla ve meraklısıyla buluştu. Mezatta ayrıca çocuk kitapları da yer aldı. Her iki mezattan elde edilen gelir depremzedelere gönderilmek üzere yardım kurular, luşlarına bağışlandı.