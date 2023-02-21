Fazla valiz sayesinde canlarını kurtardılar

Depremin en yıkıcı etkiyi gösterdiği Hatay İskenderun'un Şahinbey mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi ev hanımı Naime İşçe ile 6 çocuk annesi Emine İşçe kardeşler, 6 Şubat'ta fazla valizleri nedeniyle uçağa alınmayınca depreme yakalanmaktan kurtuldular.

İzmir'de eski futbolcu Yıldırım Gezer, iki teyzesinin 10 gündür kendilerinde kaldığını ve depremin yaşandığı gece fazla valizleri nedeniyle uçağa alınmayınca otobüsle gitmeye karar verdiklerini, böylece İskenderun'a varışlarının geciktiğini ve depreme yakalanmadıklarını söyledi. Teyzelerine çok eşya aldıkları için önce kızdığını belirten Gezer, "Ancak bir hayır varmış. Fazla valiz nedeniyle uçağa alınmayınca onları İskenderun'a otobüsle gönderdim. Uçakla gitselerdi, deprem saatinde evde olacaklar ve belki de hayatlarını kaybedeceklerdi" dedi.

10 GÜN ALIŞVERİŞ ETTİLER

İskenderun'dan 10 gün önce İzmir'e yeğenleri Yıldırım Gezer'e ziyarete gelen Naime İşçe ile ablası Emine İşçe, 5 Şubat günü geldiğinde, önceden bilet aldıkları bir hava yolu şirketine ait uçakla eve dönüş için hazırlandılar. İzmir'de 10 gün kalan iki kardeş, bu süre içinde sık sık çocukları, torunları ve kendileri için alışveriş yaptı. Ancak kendilerini Adnan Menderes Hava Limanı'na götürmek isteyen yeğenleri Gezer'in kamyonetine bile sıkış tepiş sığdırdıkları valizler için hava yolu şirketi ekstra bilet istedi. Bunun üzerine iki kardeş çareyi uçak yerine otobüsle gitmekte buldu.

ÜÇ BİLETLE BİNEBİLDİLER

Yıldırım Gezer'in bu kez İzmir otogarına götürdüğü teyzeleri, fazla valizleri nedeniyle üç kişilik bilet alma koşuluyla yolcu otobüsüne binerek saat 19.30'da İskenderun'a doğru yola çıktı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sırasında henüz yolda olan Naime İşçe ve Emine İşçe, eğer hava yolu şirketinin izin verdiği kiloda valizle uçağa alınsalardı, depreme enkaz haline gelen evlerinde yakalanacaklardı. Ve belki ölecek belki de göçük altında saatlerce kurtarılmayı bekleyeceklerdi.

DAHA GÜNLERİ VARMIŞ

İki teyzesinin aslında uçakla gideceklerini ama valizlerinin kilo sınırını aşması yüzünden havayolu şirketinin fazla para talep etmesi üzerine otobüsle yola çıktıklarını söyleyen Gezer, "Demek ki daha yaşayacak günleri, yiyecekleri ekmekleri varmış. Şükürler olsun. Diğer akrabalarımızdan da kimseyi kaybetmedik" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL