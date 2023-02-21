İzmir’de ‘yan baktın’ cinayeti

İzmir'in Konak İlçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir apartmanın önündeki otoparkta 30 yaşındaki Görkem Güldaş ile 29 yaşındaki M.N.K. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Akıl almaz olay, 18 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'ndeki otopark içerisinde yaşandı. Silahla yaralanan Görkem Güldaş isimli bir kişinin Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine getirildiği istihbari bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler soruşturma başlattı.

Hemen ameliyata alınan Güldaş'ı hastaneye yaralı olarak getiren yakın arkadaşı Kaan Tokmakoğlu, polise verdiği ilk ifadesinde, tartışmanın, M.N.K'nın kız arkadaşına bakması ve konuşması ile Güldaş'ı suçlaması yüzünden çıktığını daha sonra ise M.N.K'nın Güldaş'ı vurduğunu söyledi.

İKİ SAATTE YAKALANDI

Vücuduna iki kurşun isabet eden Görkem Güldaş yapılan tüm müdahelelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybederken, zanlı M.N.K. suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Doktor kontrolü sonrası M.N.K. sorgulanmak üzere Bozyaka Emniyet Müdürlüğü Hizmet binasına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan M.N.M. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

FATİH ŞENDİL