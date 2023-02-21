İzmir açıklarında düzensiz göçmen trafiği! 63 düzensiz göçmen yakalandı, 69 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 69 göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Şubat tarihinde Urla, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 3 ayrı lastik bot içerisindeki toplam 63 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı tarihte, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 41 düzensiz göçmen ile yine Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 38 göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.