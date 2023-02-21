  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Torbalı'da korkutan yangın... Daire alev aldı

İzmir Torbalı'da korkutan yangın... Daire alev aldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir daireden alevler yükseldi. Yangını gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Paniğin yaşandığı bölgede neyseki yangın büyümedi ve kontrol altına alındı.

İHA

21.02.2023, 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023, 16:43

İzmir Torbalı’da korkutan yangın... Daire alev aldı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir evin 3'üncü katında meydana geldi. Dumanları fark eden ev sakinleri ve vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi ve yangına müdahale etmesi üzerine alevler söndürülürken, mahalle halkı büyük korku yaşadı.



Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA