İzmir Valisi Köşger’den depremsellik raporu: Riskli görülen 8 okul tahliye edilecek!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından tatil edilen okullar bugün açıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger okullarda yürütülen depreme dayanıklılık testleri hakkında bilgi verdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2020 yılı Ekim ayında yaşanan depremin ardından hasarlı olduğu tespit edilen 128 okulun yıkıldığını 35 okulun yeniden yapıldığını, 64 okulun yapımının ise devam ettiğini kaydetti.

"83 OKUL TAHLİYE EDİLDİ"

Vali Köşger, öğretim görecek olan öğrencilere başarılar dileyerek şu açıklamayı yaptı: "İzmir'de 2020 yılında yaşanan deprem öncesi Milli Eğitim Bakanlığının merkezden yürüttüğü depremsel incelemeler sonucunda 83 okul yıkım kapsamına alınmıştır. Akabinde 83 okul tahliye edilerek yapım ihale işleri hemen başlatılmıştır. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında ise 30 okulda hasar kaydı tespiti yapılmıştır. Bu okullarda da gerekli incelemeler yapılarak tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir."

"OKUL YAPIMLARI DEVAM EDİYOR"

Ayrıca 15 okulda daha üniversitelerce yapılan incemeler sonucunda yıkım kararı alındığını belirten Vali Köşger; "Toplam 128 yıkım kapsamındaki okuldan 35 okulun yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılmıştır. Yık-Yap kapsamında 47 okulun yapımı ise devam etmektedir. Geriye kalan 45 okuldan 20 okulun projelendirme işlemleri tamamlanmış olup ihale süreçlerine başlanmıştır. Kalan 25 okulun proje çalışmaları ise devam etmektedir. Bu 25 okulun da kısa sürede projelendirme işlemleri tamamlanacak olup ihale süreçleri başlayacaktır. Yıkılıp yeniden yapılacaklar haricinde de 64 okul, 2017-2022 yılları arasında eğitime kazandırılmıştır. Yine Yık-Yap kapsamı haricinde 15 okulun yapımına devam edilmektedir. 7 okulun projelendirme işlemleri tamamlanmak üzere olup ihale süreçlerine en kısa sürede başlanacaktır. Güçlendirme kapsamında ise 15 okulun güçlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Güçlendirme kapsamında 29 okulumuzun güçlendirme inşaatları devam etmektedir. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile yapılan 2 okulumuz ile beraber ilimizde 64 okulun yapımı devam etmektedir." diye konuştu.

"8 OKUL DAHA TAHLİYE EDİLECEK"

Bunlara ilaveten Pamukkale Üniversitesinin incelemeleri sonucu riskli görülen sekiz okul da tahliye edileceğini açıklayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger; "Bu süreçte, sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin anlayışı ve desteği için teşekkür eder, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci yarısının hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.