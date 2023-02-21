İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Saat : 10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
POYRACIK ( AKHİSAR BERGAMA YOLU AŞAĞI KIRCALAR ÇORAKLIK ADALI ÇAYIR )
YAYAKENT ( SİMGE AKHİSAR BERGAMA YOLU TOKAT ÇAYIRI BAĞIMSIZLIK ENGİN DÜNDARLI KÖYÜ GAZİ YAYAKENT KÖYÜ ATÇAYIR NARLI TARLA BARBAROS YAYAKENT KÖYÜ İÇ YOLU KAHRAMAN KAPIKAYA ÖZGÜR ŞANLI ÇIKMAZI SANCAK )
KODUKBURUN
SUCAHLI ( SUCAHLI KÖYÜ SUCAHLI KÖYÜ İÇ YOLU ASLAN HARMANLIK ÇAMLI )
BALABAN ( BALABAN KÖYÜ İÇ YOLU BALABAN KÖYÜ TAŞ KÖPRÜ )
DÜNDARLI ( YAYAKENT BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK MENDERES DÜNDARLI KÖYÜ ORMAN DÜNDARLI KÖYÜ İÇ YOLU )
BADEMALAN ( BADEMALANI YOLU BADEMALANI KÖYÜ İÇ YOLU )
İBRAHİMAĞA ( ÇİMENALAN KÖY YOLU KAYIN ÇİMENALAN İBRAHİMAĞA KÖYÜ İÇ YOLU ORTANCA )
MUSACALI ( MUSACALI KÖYÜ MUSACALI KÖYÜ İÇ YOLU )
ÖRTÜLÜ ( DEBİCİK SERAP KÖSTEN SULTAN DACAK KADILAR ÇAYIRLAR ÖRTÜLÜ KÖYÜ İÇ YOLU MEYİL KOÇCAZ ÇAM OKUL KASAP ALANI ÇARŞI )
KÖSELER ( KÖSELER KÖYÜ İÇ YOLU KÖSELER KÖYÜ YAKAMOZ ASAR DOST GÜVEN )
MISTIKLAR ( YENİ KURTULUŞ KOZAK MUSACALI KÖYÜ İÇ YOLU ULUS KİRAZ MUSTAKLAR KÖYÜ KEMAL ATATÜRK )
KARATEKELİ ( KARATEKELİ KÖYÜ )
IŞIKLAR ( KÖY YOLU IŞIKLAR KALAYCI DÜZÜ OKUL YOLU )
ÇİFTLİKKÖY ( ÇİFTLİKKÖY )
ÇANKÖY