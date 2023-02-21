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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre 21 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

21.02.2023, 09:35

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 21 Şubat Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Saat : 10:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
YENİŞAKRAN ( 211. SK. 239. SK. 161. SK. 230. SK. 3273 3207 252. SK. 3172 238. SK. 240/1. SK. İZMİR ÇANAKKALE YOLU 3194. SK. 3248/1 Sokak 175. SK. 3156. SK. 214. SK. 3203. SK. 3180 3275 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 163. SK. 191. SK. 3242. SK. 171. SK. 3254/1 177. SK. 185. SK. 236. SK. 3188. SK. 204. SK. 170. SK. 263. SK. 161/1. SK. 3165 246. SK. YALI 3269. SK. 166. SK. ÇEŞME ÖNÜ CD. 213. SK. 3267 234. SK. 2. ÇEVRE YOLU 3150 153. SK. 209. SK. 178. SK. 186. SK. 3183/1. SK. 244. SK. 3184 NAMIK KEMAL CD. 155. SK. 3255 VALİ KAZIM DİRİK 3247 3204 3238 Sk. 157. SK. 3162 259. SK. 177 Sk. 3279 176. SK. 3160 3277 174. SK. ATATÜRK CD. 3179 3261 3161 254. SK. 159. SK. 3376 3265 3253 189. SK. 3199 Sk. 375. SK. )
KAPUKAYA ( 29. SK. 21 /1 KAPIKAYA KÖYÜ KAPIKAYA KÖYÜ İÇ YOLU )
YÜKSEKKÖY ( YÜKSEKKÖY KAPUKAYA KÖY YOLU )
BAHÇEDERE ( BAHÇEDERE KÖYÜ İÇ YOLU BAHÇEDERE KÖYÜ )
AŞAĞIŞAKRAN

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Saat : 10:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
ZEYTİNDAĞ ( YAVAŞLAR SK. MARANGOZ HALİL SK. KORUTÜRK SK. ZAMBAK SK. BOZYERLER SK. CAMİ SK. MUSTAFA YAZICI SK. KÖPRÜLÜ SK. NİZAM SK. YUNTDAĞ CD. SEYREK SK. BALCI SK. KAZIM DİRİK SK. MARANGOZ HALİL HAKKI AKKAŞ SK. CEVDET SUNAY CD. BOZYERLER KÖYÜ İÇ YOLU TURGUT REİS SK. MENEKŞE SK. NAMIK KEMAL CD. LİSE CD. MEKTEP SK. GELİNCİK HAKKI AKBAŞ SK. DR. AHMET SADIK SK. ZEYTİNDAĞ YOLU MİMAR SİNAN SK. ATATÜRK CD. PEYNİRCİ SK. HATİP HOCA SK. PARK SK. KUBBELİ SK. ZEYTİNDAĞ 18 MART SK. T. SADIK EVREN SK. DEĞİRMENTEPE SK. POSTANE SK. YILMAZ SK. SEFA CD. FATİH SULTAN SK. LALE SK. MİTHATPAŞA CD. ATANAK SK. KÜÇÜK YOL BARBAROS SK. ECE SK. ZİYA GÖKALP SK. FEVZİ ÇAKMAK SK. İCYOL YAĞCI SK. GÜL SK. YAĞCI HASAN ERDEM SK. PEHLİVAN 23 NİSAN SK. YUNTDAĞ YOLU KOL SK. SÜPÜRGECİ SK. FETHİ SEKİN CELAL BAYAR CD. ARABACI SK. İSMET İRİ SK. KENAN ÇOŞKUN CD. HAKKI KORKMAZ SK. SADRETTİN SAĞLIK SK. AKASYA SK. REŞADİYE CD. TOPRAKÇI SK. )
BOZYERLER ( YUNTDAĞ YOLU BOZYERLER KÖYÜ İÇ YOLU )
GÖÇBEYLİ ( GÖÇBEYLİ YOLU HÜSEYİN ACAR CD. )
GAZİOSMANPAŞA ( 8. SK. 10. SK. ECE SK. MEVLANA SK. 2. ÇK. ÇAĞATAYHAN SK. UZUN MEHMET SK. 9. SK. NENE HATUN SK. HASAN ÇELEBİ CD. )

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Saat : 9:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
ALAÇATI ( 16074. SK. 16092. SK. 16080. SK. 16076 16083. SK. 16078. SK. 16032. SK. 16089. SK. 16069. SK. 16067. SK. 16075. SK. 16091. SK. 16077. SK. 16090. SK. 16062. SK. 16070. SK. 16068. SK. 16071. SK. )
GERMİYAN ( 11. SK. İC YOL 12. SK. 20300 8. SK. YAKA KÜME İCYOL KÖSEDAĞ MEVKİİ 20310 ÖREN MEVKİİ GERMİYAN KÖYİÇİ ÖREN ÇÜMEN )

Saat : 9:00 - 14:00
GAZİEMİR / İZMİR
GAZİKENT ( ABDÜLHAMİT YAVUZ CD. 73/7. SK. 73/3. SK. 73. SK. 80/1. SK. )

Saat : 9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
HİSAR ( KOCAHİSAR HİSAR KOYU İÇ YOLU TURNA KIRKOY KOYU İÇ YOLU )
KIRKÖY ( TURNA )

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Saat : 10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
POYRACIK ( AKHİSAR BERGAMA YOLU AŞAĞI KIRCALAR ÇORAKLIK ADALI ÇAYIR )

YAYAKENT ( SİMGE AKHİSAR BERGAMA YOLU TOKAT ÇAYIRI BAĞIMSIZLIK ENGİN DÜNDARLI KÖYÜ GAZİ YAYAKENT KÖYÜ ATÇAYIR NARLI TARLA BARBAROS YAYAKENT KÖYÜ İÇ YOLU KAHRAMAN KAPIKAYA ÖZGÜR ŞANLI ÇIKMAZI SANCAK )

KODUKBURUN

SUCAHLI ( SUCAHLI KÖYÜ SUCAHLI KÖYÜ İÇ YOLU ASLAN HARMANLIK ÇAMLI )

BALABAN ( BALABAN KÖYÜ İÇ YOLU BALABAN KÖYÜ TAŞ KÖPRÜ )

DÜNDARLI ( YAYAKENT BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK MENDERES DÜNDARLI KÖYÜ ORMAN DÜNDARLI KÖYÜ İÇ YOLU )

BADEMALAN ( BADEMALANI YOLU BADEMALANI KÖYÜ İÇ YOLU )

İBRAHİMAĞA ( ÇİMENALAN KÖY YOLU KAYIN ÇİMENALAN İBRAHİMAĞA KÖYÜ İÇ YOLU ORTANCA )

MUSACALI ( MUSACALI KÖYÜ MUSACALI KÖYÜ İÇ YOLU )

ÖRTÜLÜ ( DEBİCİK SERAP KÖSTEN SULTAN DACAK KADILAR ÇAYIRLAR ÖRTÜLÜ KÖYÜ İÇ YOLU MEYİL KOÇCAZ ÇAM OKUL KASAP ALANI ÇARŞI )

KÖSELER ( KÖSELER KÖYÜ İÇ YOLU KÖSELER KÖYÜ YAKAMOZ ASAR DOST GÜVEN )

MISTIKLAR ( YENİ KURTULUŞ KOZAK MUSACALI KÖYÜ İÇ YOLU ULUS KİRAZ MUSTAKLAR KÖYÜ KEMAL ATATÜRK )

KARATEKELİ ( KARATEKELİ KÖYÜ )

IŞIKLAR ( KÖY YOLU IŞIKLAR KALAYCI DÜZÜ OKUL YOLU )

ÇİFTLİKKÖY ( ÇİFTLİKKÖY )

ÇANKÖY

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Saat : 9:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
İSMET PAŞA ( 3546. SK. 3561/2. SK. 3562. SK. GÜRÇEŞME 3565. SK. 3561. SK. )

MEHTAP ( 3562. SK. 3565. SK. 3568. SK. GÜRÇEŞME 3567. SK. )

LALE ( 3570/2. SK. 3573. SK. 3570/1. SK. 3570/4. SK. 3569. SK. GÜRÇEŞME CD. )

KÜÇÜKADA ( GÜRÇEŞME CD. )

Saat : 13:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
YOLÜSTÜ ( YOLÜSTÜ YOLÜSTÜ KÜME EVLER KİRAZ YOLU Yolüstü küme evleri YOLUSTÜ MAH YOLÜSTÜ KÜME EVLER )

OCAKLI ( OCAKLI BÜYÜKAVULCUK YOLU ocaklı küme evler şehit gürol madan cad KİRAZ YOLU )

HÜRRİYET ( ŞEHİT ALİ DERELİ KİRAZ YOLU OCAKLI MEVKİİ ŞEHİT İLHAN UFAKER CD. ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ OCAKLI 1697 )

ZAFER ( BİRGİ YOLU 1347. SK. 1373. SK. ATATÜRK 1366. SK. )

KÜÇÜKAVULCUK

BÜYÜKAVULCUK ( büyükavulcuk küme evleri )

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Saat : 12:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
KAVAKDERE ( KAVAKDERE kavakdere yolu KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ SEFERHİSAR YOLU KAVAKDERE CD. KAVAKDERE KÖYÜ )

TEPECİK ( ZAFER SK. )

TURABİYE

BEYLER ( KAVAKDERE )

ORHANLI

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Salı

Saat : 9:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
ATATÜRK ( 1032. SK. EŞREF ARNA )

CUMHURİYET ( EŞREF ARNA 5020. SK. )

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