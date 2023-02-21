Yaşlı kadını dolandıran sahte polisler yakalandı

BAYINDIR'DA, Yusuf H. (22), Ali Rıza K. (30) ve Hasan Ö. (26) kendilerine polis ve savcı süsü vererek, Bayındırlı yaşlı karıkocayı telefonla aradı. Yaşlı çift, birikimleri olan 400 bin TL değerindeki altın ve dövizi dolandırıcılara teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan çift polise başvurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen Bayındır polisi şok bir baskınla dolandırıcıları gözaltına aldı. Tutuklanan süpheliler Ödemiş Kaymakçı Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Polisin dikkati sayesinde birikimlerine tekrar kavuşan yaşlı karı koca ise polislere sarılarak teşekkür etti.

NADİR UYSAL