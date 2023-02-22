Aracını silah olarak kullandı! Husumetlisini kilometrelerce kaputta sürükledi!

ARACINI SİLAH OLARAK KULLANDI

Telefonla ulaşılan ve durumu anlatan Y.H. (26), "Ablam, eniştemin kendisini aldatması üzerine boşanma davası açtı. Eniştem Ş.Ç. ilişkisi sürmesine rağmen boşanmayı reddetti. Olay günü babamla arabaya binerken Ş.Ç. aracıyla yolumuzu kesti. Arabadan indiğimde ise aracı üzerime doğru sürdü. Arabanın altında kalmamak için kaputa tutundum. Yaklaşık 2 kilometre bu şekilde gittik. Araçtan düşmem için sağ-sol yaptı, oldukça hızlı sürüyordu. Bir ara ayağım yere sürttü. Babam kendi aracıyla bizi takip edip onu durdurmaya çalıştı, yanımızdan geçen arabalar da kornaya bastı. En son arabayı sağa doğru kırdığında araçtan yuvarlandım. Kafamda şişlik, hareket kabiliyetimde sorun var. Vücudumda batmalar yaşıyorum. Olay sonrası karakolda şikayetçi oldum ama ne yazık ki bu kadın hala serbest. Henüz bir şey yapılmadı. Benden sonda ablamın evinin oraya gidip o sırada aşağıda olan ablamın da üzerine araba sürmüş. Yere yuvarlanan ablam ve yanındaki arkadaşı da yaralandı. Yani arabasını silah olarak kullanan bu kadın 3 kişiyi darbetti. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.