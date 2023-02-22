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Haberler İzmir Cinayet dönercisi

Cinayet dönercisi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan döner restoranında 2 yılda 3 kişi öldürüldü. Turan Kayaş’ın, eski sevgilisi Şerife C. ile kavgayı engellemek isteyen Mehmet Uysal’ı vurduktan sonra intihar ettiği restoranda 2021’de bir kişi kürdan isteme tartışmasında bıçaklanmıştı

22.2.2023

Cinayet dönercisi

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde geçen Cumartesi günü dönerci dükkanında yaşanan olayda Turan Kayaş, tartıştığı eski sevgilisi Şerife C. ile müdahale eden Mehmet Uysal'ı (43) tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Uysal da bu akşam yaşamını yitirdi. İki yılda dönerci dükkanında çıkan olaylarda ise toplamda 3 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında 1639 sokaktaki bir dönerci dükkanında meydana geldi. Turan Kayaş, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Şerife C. ile konuşmak için dönerci dükkanına geldi. İkili arasında çıkan tartışmayı gören Mehmet Uysal, tarafları sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada Kayaş, yanında getirdiği tabancayla önce Mehmet Uysal'a, ardından da Şerife C.'ye ateş etti. Mehmet Uysal ve Şerife C. kanlar içerisinde kalırken, Kayaş ise aynı tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

KÜRDAN İSTEME KAVGASI
OLAYDA ağır yaralanan Şerif C., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Uysal ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Uysal'ın önceki gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Böylece olayda ölü sayısı 2'ye yükselirken, tedavisi süren Şerife C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, aynı iş yerinde 2021 yılı Kasım ayında da "kürdan isteme" tartışmasıyla başlayan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

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