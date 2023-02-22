Işıklı’nın ‘ışığı’ yok

Tire- Gökçen karayolundaki Işıklı köyünde kısa aralıklarla beş yaya karşıdan karşıya geçerken, hız kurallarına uymayan otomobillerin altında kalarak hayatını kaybetti. Tire- Gökçen karayolu üzerinde bulunan Işıklı köyünde kısa aralıklarla beş yayanın karşıdan karşıya geçerken hız kurallarına uymayan otomobillerin altında kalarak hayatını kaybettiğini belirten muhtar Mehmet Acun "Ölümlü kazaların bir an önce bitmesi için trafik ışığı istiyoruz" dedi.

Tire'ye yaklaşık 3 km uzaklıkta olduklarını kaydeden muhtar Acun, "Yaya geçidinde beş canımızı kaybettik. Onlarca maddi hasarlı veya yaralanmalı kaza yaşandı. Tire'den çıkan otomobiller, uyarıcı trafik levhalarına rağmen köyümüzün içinden geçerken hız kurallarına uymuyor. Kazalar, daha çok geceleri yaşanıyor. Aydınlatma ile birlikte geçiş noktalarına konulacak trafik ışıkları sorunu çözecek. Başka canların yanmaması için bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

NADİR UYSAL