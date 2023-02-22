İzmir’de araç sayısı artıyor... Kayıtlı taşıt oranında yüzde 5 civarında artış var

İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla, yüzde 5,2 artarak 1 milyon 660 bin 247 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 Ocak ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 1 milyon 660 bin 247 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 660 bin 247 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 19,7'sini motosiklet, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



İzmir'de Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre arttı

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,2 arttı. İzmir, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 9 bin 485 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü il oldu.



İzmir'de Ocak ayında 54 bin 943 adet taşıtın devri yapıldı

Ocak ayında devri yapılan 54 bin 943 adet taşıtın yüzde 71,0'ını otomobil, yüzde 17,0'ını kamyonet, 6,7'sini motosiklet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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