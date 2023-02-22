Soyer izin beklediğini söylemişti! Valilikten açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamada, Tunç Soyer'in katıldığı bir TV programında, "depremden etkilenen vatandaşlara yardım toplama kampanyasıyla ilgili İzmir Valiliğinden izin beklediği" yönünde beyanda bulunması sonrası kendisiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir TV kanalında yapacağı kampanyayı AFAD İzmir İl Müdürlüğü ile yapılacak bir protokol çerçevesinde yürütebileceği, bu noktada yapılan yardımların gerek bölgedeki depremzedeler için gerekse İzmir'e gelen depremzedelerin faydasına kullanılabileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kampanyaya münhasır açılacak bir hesapta gerek nakdi gerek SMS yoluyla toplanacak bağışların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AFAD arasında yapılacak protokol çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin adının verileceği; bir kalıcı konut mahallesi, konteyner kent, çadır kent, deprem bölgesinde bir aş evi kurulması veya İzmir'e yerleşecek depremzedelerin kira yardımı dahil nakdi ve ayni ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması gibi Büyükşehir Belediyesinin isteği doğrultusunda harcama formülleri önerilmiştir."

Açıklamada, Tunç Soyer'in bu formülleri değerlendireceği ve kararını bildireceğini ifade ettiği de kaydedildi.