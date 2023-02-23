İzmir’de sahte kimlikle arsa satışı! Oyunları işte böyle bozuldu!

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'nin Çiftlik Mahallesi'nde bulunan ve Almanya'da yaşayan R.A.'ya ait 500 metrekarelik arsa, R.A adına düzenlenen sahte kimlik ve R.A.'nın Hollanda'da yaşayan oğlu O.A. adına düzenlenen sahte kimlikle, noterden O.A. adına alınan arsa satış vekaletnamesi ile satılmak istendi. Sahte kimlik düzenleyen ve noterden arsa satış vekaletnamesi alan T.G. ve Y.K., Çeşme'deki iki emlakçı aracılığıyla Almanya'da yaşayan V.S.'ye arsayı satmak için anlaştı. Tapu harcı da yatırılarak işlemler başlatıldı. Bunun üzerine Almanya'da yaşayan ve arsanın alıcısı durumundaki V.S., Hollanda'da yaşayan ve adına sahte kimlik düzenlenen O.A. adına bankada açılan hesaba 500 bin lira yatırdı.