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İzmir'de sahte kimlikle arsa satışı! Oyunları işte böyle bozuldu!

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahte kimlik ve vekaletle arsa satmaya çalışan 2 kişi, Çeşme Tapu Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Yüzbinlerce liralık arsa satışı yapacakken yakalanan zanlılardan birinin 18 ayrı suç kaydının 14'ünden aranmasının olduğu da öğrenildi. Zanlılar yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

23.02.2023, 10:16

İzmir'in Çeşme ilçesinde, tapudan sahte kimlikler ve arsa vekaletleriyle yapılmak istenen binlerce liralık arsa satışı, Çeşme Tapu Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde önlenirken, 2 şüpheli polis tarafından işlem öncesi kıskıvrak yakalandı. Zanlılarda birinin 18 ayrı suç kaydının 14'ünden aranmasının olduğu da öğrenildi.

İzmir’de sahte kimlikle arsa satışı! Oyunları işte böyle bozuldu!

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'nin Çiftlik Mahallesi'nde bulunan ve Almanya'da yaşayan R.A.'ya ait 500 metrekarelik arsa, R.A adına düzenlenen sahte kimlik ve R.A.'nın Hollanda'da yaşayan oğlu O.A. adına düzenlenen sahte kimlikle, noterden O.A. adına alınan arsa satış vekaletnamesi ile satılmak istendi. Sahte kimlik düzenleyen ve noterden arsa satış vekaletnamesi alan T.G. ve Y.K., Çeşme'deki iki emlakçı aracılığıyla Almanya'da yaşayan V.S.'ye arsayı satmak için anlaştı. Tapu harcı da yatırılarak işlemler başlatıldı. Bunun üzerine Almanya'da yaşayan ve arsanın alıcısı durumundaki V.S., Hollanda'da yaşayan ve adına sahte kimlik düzenlenen O.A. adına bankada açılan hesaba 500 bin lira yatırdı.

İzmir’de sahte kimlikle arsa satışı! Oyunları işte böyle bozuldu!

OYUN GERÇEK ARSA SAHİBİNİN DURUMU ÖĞRENMESİYLE BOZULDU
Çeşme Tapu Müdürlüğünde işlemler devam ederken, e-devlet üzerinden arsanın gerçek sahibi R.A.'ya bilgi gitti. Bunun üzerine R.A., Çeşme Tapu Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çeşme Tapu Müdürü Salih Yılmaz Kafadar ve ekibinin dikkati ile sahtecilik olayı ortaya çıkarıldı ve durum hemen emniyete bildirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çeşme Tapu Müdürlüğünde hemen önlem aldı. Satış işlemi gerçekleştirilmeden şüpheli T.G. ve Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Kasten yaralamadan kaydı bulunduğu öğrenilen T.G. ile 18 ayrı suç kaydının 14'ünden aranması mevcut olan Y.K., yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi

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