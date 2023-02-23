Kanlı miras

İzmir'in Gaziemir ilçesinde18 yaşından küçük kuaför 32 yaşındaki amcasını aralarındaki miras kavgası nedeniyle öldürdü. Cinayet, önceki gün öğle saatlerinde Gaziemir Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı semtte bir durakta taksi şoförlüğü yapan Ümit Ölmez ile aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen yeğeni B. Ö. arasında tartışma çıktı.

AMELİYATA ALINDI

Olayın büyümesi üzerine kuaförlük yapan B. Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasını vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı durumdaki Ölmez, tedavisinin ardından Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Acilen ameliyata alınan Ümit Ölmez, tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Yegeni tarafından öldürülen amca Ümit Ölmez'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi yeğen B. Ö.'yü yakalamak için polis özel çalışma başlattı.

FATİH ŞENDİL