Kaputta kilometrelerce sürüklendi

İZMİR Menderes'te bir kadın, husumetli olduğu kadını kaput üzerinde sürükledi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Olay, 19 Şubat'ta Menderes ilçesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eşi M.K.'nin Ş.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eşine boşanma davası açtı. M.K. ile ilişkisini sürdüren ve H.K. ile husumeti bulunan Ş.Ç., aracıyla seyir halindeyken H.K.'nin kardeşi Y.H. ve babasını araçlarına bindiğini görerek önlerini kesti.

Durum karşısında araçtan inen Y.H. olaya tepki gösterirken, Ş.Ç. arabasını Y.H.'nin üzerine sürdü. Aracın altında kalmamak için arabanın kaput bölümüne tutunan Y.H., bu şekilde yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Bu sırada Y.H.'nin babası da Ş.Ç.'yi durdurmak için aracı takip etti.

ARACI SİLAH GİBİ KULLANDI

Telefonla ulaşılan ve durumu anlatan Y.H. (26), "Ablam, eniştemin kendisini aldatması üzerine boşanma davası açtı. Eniştem Ş.Ç. ilişkisi sürmesine rağmen boşanmayı reddetti. Olay günü babamla arabaya binerken Ş.Ç. aracıyla yolumuzu kesti. Arabadan indiğimde ise aracı üzerime doğru sürdü. Arabanın altında kalmamak için kaputa tutundum. Yaklaşık 2 kilometre bu şekilde gittik. En son araçtan yuvarlandım. Kafamda şişlik, hareket kabiliyetimde sorun var. Şikayetçi oldum ama bu kadın hala serbest. Benden sonra ablamın evinin oraya gidip o sırada aşağıda olan ablamın da üzerine araba sürmüş. Yere yuvarlanan ablam ve yanındaki arkadaşı da yaralandı. Yani arabasını silah olarak kullanan bu kadın 3 kişiyi darbetti. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.