Malatya’da 2 kızıyla enkazda kalan anne korku dolu anları anlattı: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu...

Yakacak fazla bir şey bulamasak da ateş yakıp, bir süre başında bekledik. İlk depremde bizim mahallede sadece bir bina yıkılmıştı. Diğer vatandaşlarla oradakilere yardım ettik ancak üzerimizde yeterli kıyafet olmadığı için üşüdük. Kimliklerimizi ve kalın kıyafetlerimizi almak için kızlarımla eve döndük.