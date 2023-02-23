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Haberler İzmir Malatya'da 2 kızıyla enkazda kalan anne korku dolu anları anlattı: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu...

Malatya'da 2 kızıyla enkazda kalan anne korku dolu anları anlattı: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremde birçok il yerle bir oldu. Depreme Malatya'da yakalanan anne ve iki kızı ilk sarsıntıdan sonra evlerinden çıkıp, kimliklerini ve kalın kıyafetlerini almak için tekrar içeri girdi ancak ikinci depremde 4 katlı binanın enkazında kaldı. Enkazdan kızlarıyla kurtarılan anne Zarife Yavuz korku dolu anları anlatarak, "Belden aşağım enkaz altındaydı. Toprağın altında birisi ayağıma değiyordu. Orada olduklarını anladım. Toprak ve taşı çekince çocuklarımın üst üste kapanmış olduklarını gördüm. Çocukları görünce dünya benim oldu" dedi.

DHA

23.02.2023, 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 10:42

Gıda teknikeri Zarife Yavuz ile kızları Umut Yavuz (20) ve Gözde Yavuz (9), Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki evlerinde yakalandı.

Malatya’da 2 kızıyla enkazda kalan anne korku dolu anları anlattı: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu...

4 katlı binanın çatı katında oturan Zarife Yavuz, 2 kızı ile ilk depremden sonra hemen dışarı çıktı. Havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda ateş yakan Yavuz ailesi, bir süre sonra hem kimlik hem de kalın kıyafet alabilmek için evlerine girdi. Yavuz ailesi, ikinci depremde binanın enkazı altında kaldı. Ekiplerin enkazda başlattığı çalışma sonucu Yavuz ve kızları, kurtarıldı. Yavuz ve 2 kızı, 256 kişiyle İzmir'e getirilip, Çiğli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Malatya’da 2 kızıyla enkazda kalan anne korku dolu anları anlattı: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu...

"FİLM ŞERİDİ GİBİYDİ'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde, 2 kızıyla yataklarından fırlayarak terlikle sokağa çıktıklarını belirten Zarife Yavuz, "Başta sarsıntı durur, diye düşündük. ancak artçılarla beraber uzun süre devam etti. İlk büyük depremde, sokağa nasıl çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Hava çok soğuktu. Komşularımızla bir müddet dışarıda bekledik. O sırada birden fazla kentte deprem olduğunu öğrendik.

Malatya’da 2 kızıyla enkazda kalan anne korku dolu anları anlattı: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu...

Yakacak fazla bir şey bulamasak da ateş yakıp, bir süre başında bekledik. İlk depremde bizim mahallede sadece bir bina yıkılmıştı. Diğer vatandaşlarla oradakilere yardım ettik ancak üzerimizde yeterli kıyafet olmadığı için üşüdük. Kimliklerimizi ve kalın kıyafetlerimizi almak için kızlarımla eve döndük.

Malatya’da 2 kızıyla enkazda kalan anne korku dolu anları anlattı: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu...

Hazır eve dönmüşken, su ısıtıp, sıcak bir şeyler içelim, istedik. Bu sırada ikinci büyük deprem oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Başka artçı sarsıntı olduğunu zannederken, birden bina yıkılmaya başladı. Enkaz altında kaldık. Hayat bir film şeridi gibiydi. Deprem anında çocuklarımla birbirimize sarılmıştık.

Malatya’da 2 kızıyla enkazda kalan anne korku dolu anları anlattı: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu...

Ancak yıkımdan sonra çocukları göremedim. Belden aşağım enkaz altındaydı. Toprağın altında birisi ayağıma değiyordu. Orada olduklarını anladım. Toprak ve taşı çekince çocuklarımın üst üste kapanmış olduklarını gördüm. Çocuklarımı görünce dünya tekrar benim oldu" diye konuştu.

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