CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e kentsel dönüşüm çıkışı

25 YILDIR CHP İDARESİNDE...
Twetter hesabı üzerinden açıklama yapan Sürekli; "CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı; deprem ve kentsel dönüşümü konuşurken, özeleştiri yoksunluğunu sürdürüyor. Uzmanlar, İzmir'i yıkıcı depremlerin beklediğini söylerken; 25 yıllık CHP idaresindeki şehrimizde halen yüzde 80 kentsel dönüşüm zorunluluğunu duyurmayı iş sayıyorlar! Belediye Başkanı; İzmir'in yüzde 80'inin dönüştürülmesi gerektiğini söyleyip idaresinde ve sorumluluğunda olan bu işle ilgili tek adım atmamıştır. İzmir depreminin ardından yaptığı bir apartmanlık dönüşüme de bakıldığında; söylediği her şeyin kâğıt üstünde kaldığı görülüyor" ifadelerine yer verdi. Sürekli'nin paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Başkan Soyer'e tepki göstererek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.