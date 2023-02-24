CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e kentsel dönüşüm çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Afet Planını açıkladı. Ardından da kentteki yapı stokunun yüzde 80'inin eski ve yaşlı olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 10'unu önümüzdeki yıl itibarıyla sadece depreme karşı dirençlilik ve kentsel dönüşüm çalışmalarına aktaracağız. Fakat bu yeterli değil. Bir bu kadar yatırımı da merkezi hükümetten bekliyoruz. Çünkü İzmir'in 50 yılda birikmiş sorunlarını yalnızca Belediyemizin omzuna yüklemek haksızlık olur" dedi. Soyer'in bu açıklamalarına AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den yanıt gecikmedi. Soyer'i sert bir dille eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

25 YILDIR CHP İDARESİNDE...

Twetter hesabı üzerinden açıklama yapan Sürekli; "CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı; deprem ve kentsel dönüşümü konuşurken, özeleştiri yoksunluğunu sürdürüyor. Uzmanlar, İzmir'i yıkıcı depremlerin beklediğini söylerken; 25 yıllık CHP idaresindeki şehrimizde halen yüzde 80 kentsel dönüşüm zorunluluğunu duyurmayı iş sayıyorlar! Belediye Başkanı; İzmir'in yüzde 80'inin dönüştürülmesi gerektiğini söyleyip idaresinde ve sorumluluğunda olan bu işle ilgili tek adım atmamıştır. İzmir depreminin ardından yaptığı bir apartmanlık dönüşüme de bakıldığında; söylediği her şeyin kâğıt üstünde kaldığı görülüyor" ifadelerine yer verdi. Sürekli'nin paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Başkan Soyer'e tepki göstererek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.