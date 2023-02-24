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İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın! Alevler daireyi sardı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı.Yangın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İHA

24.02.2023, 08:34

İzmir’de gece saatlerinde korkutan yangın! Alevler daireyi sardı

Yangın, akşam saatlerinde Gülyaka Mahallesi 2976 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Emekli polis memuruna ait evin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yangının büyümesiyle paniğe kapılan apartman sakinleri evlerinden dışarı çıkarken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının prize takılı olan elektrikli eşyaların kısa devre olması nedeniyle dolayı çıkmış olabileceği değerlendirilirken, maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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