İzmir’de kazada hayatını kaybeden astsubay Isparta’da toprağa verildi

Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü'nde astsubay çavuş olarak görev yapan Sağlam'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hızırbey Mahallesi'ndeki Murat Dede Camisi'ne getirildi.
Sağlam'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğancı Mezarlığına defnedildi.
Sağlam'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü cenaze törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
OLAY
Dün, Ali Sağlam yönetimindeki 07 ALG 841 plakalı motosiklet Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak beton bariyere çarpmış, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, hastanede hayatını kaybetmişti.