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Haberler İzmir İzmir'de kurusıkıdan bozma tabanca baskını! Ev değil silah imalathanesi!

İzmir'de kurusıkıdan bozma tabanca baskını! Ev değil silah imalathanesi!

İzmir'in Dikili ilçesinde, bir kişinin kurusıkı tabancıların namlularını değiştirerek sattığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Söz konusu şüphelinin evine ve işyerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA

24.02.2023, 10:09

İzmir’de kurusıkıdan bozma tabanca baskını! Ev değil silah imalathanesi!

İzmir'in Dikili ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularını çevirip satışa sunduğu değerlendirilen şüpheliye yapılan operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa KOM Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek satışa sunduğu bilgisini edindi. Yürütülen çalışmalar sonucu, 23 Şubat 2023 günü Dikili ilçesinde söz konusu şüpheliye ait olan bulunan 1 ev ve 1 işyerinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 120 adet fişek ile çok sayıda tabanca ve tüfek aparatı ile imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda yakalan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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