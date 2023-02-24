İzmir’de liseli öğrenciler dehşet saçtı! Darp edip, kameraya aldılar

Olay, geçtiğimiz salı günü ilçede bulunan bir meslek lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 'kız meselesi' yüzünden husumet bulunan ve daha önce de sosyal medya üzerinden tartışan 2 öğrenci grubu bir araya geldi. Bir grup öğrenci karşılarına aldıkları iki öğrenciyle bir süre konuşurken, aniden öğrencilerden ikisi, duvar üzerinde oturan "yapma abi" diyen akranlarına tekme, yumruk ve tokatla saldırdı. Korku dolu o anlar ise orada bulunan bir öğrenci tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.





SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda, 8 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerin tamamı serbest bırakıldı. Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da olaya tepki gösterdi.