İzmir'e sığınan depremzede felaketi anlattı: "Depremde pinpon topuna döndük"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilk depremde Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'ndeki, hasar alan tek katlı evinden güçlükle çıkan 3 çocuk babası Halil Ekti, eşi Seher Ekti (52), kızı Meryem Ekti ve oğlu Enes Ekti (15), ikinci depremde yerle bir olan evlerini terk etti. Halil Ekti, depremde evleri yıkılan oğlu, gelini ve 2 torunuyla da toplam 8 kişi, İzmir'deki hayırseverin evine yerleşti. Depremde bedensel ve zihinsel engelli kızı Meryem'i kucaklayıp evden çıkaran Halil Ekti, yaşadıklarını anlatarak, "Depreme uykuda yakalandık. Sarsıntı başladığında önce ayağa kalkmaya çalıştık. Sadece yataktan inebildik. Üstümüze toz ve duvar parçaları düşmeye başladı. Evin içinde adeta pinpon topuna döndük. Sağa sola çarparak depremin bitmesini bekledik. Teslimiyetten başka şansımız yoktu. Yere çöküp, elimi başımın üstüne koyup bekledim. O 2 dakika, sanki saatlerce sürdü. Şimşekler çakıyor, yerden sesler geliyordu. Her taraf zifiri karanlıktı. Kendimizi bir şekilde dışarı attık. Böyle bir olayı daha önce tarih yazdı mı? Bilmiyorum. Belgesellerde, filmlerde görmedim. Süresi çok uzundu. O anlarda adeta zaman durdu. Resmen bittik" dedi.