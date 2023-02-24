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İzmir'in tehditçi tefecisi kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, maddi durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandıran tefeci, polis ekiplerinnin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İHA

24.02.2023, 15:01

İzmir’in tehditçi tefecisi kıskıvrak yakalandı

İzmir'de Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve baskı yoluyla mağdur eden M.A.'yı takibine aldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde adrese operasyon düzenlenirken, ikamette yapılan aramada, 26 adet dolu senet, 3 adet çek, 1 adet not defteri ve 12 adet boş senet ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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