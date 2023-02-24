‘Karadağ’da konutlar için 50 bin bağımsız bölüm inşa edilecek’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Adıyaman'da birçok noktaya çadır kent kurulduğunu, konteynerlerin de bugün itibarıyla yerleştirilmeye başlanacağını söyledi. Dağ, "Adıyaman'da 40'a yakın vekilimiz var. Adıyaman'ın 100 küsur tane köyünü geziyorlar. Talep ve istekleri alıyorlar ve biz de onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaraları sarıyoruz. Bir taraftan da kalıcı konutlar yapılıyor. Esas netice konutların yapılmasıyla alınacak. Şu anda Adıyaman'ın Karadağ mevkiinde yaklaşık 50 bine yakın bir bağımsız bölüm inşa edilecek. Bunların zemin etütleri başladı ve Mart ayında ilk kazma vurulacak" dedi.

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